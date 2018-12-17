На Донбассе появились наёмники из Норвегии

17.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Командование ВСУ перебросило к линии соприкосновения в зоне проведения так называемой «ООС» группу из 20 наемников норвежской частной военной компании.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он отметил, в частности, что военно-политическое руководство Украины по-прежнему не оставляет намерений силового решения конфликта на Донбассе, для чего прибегают к услугам иностранных наемников.

«По данным разведки ЛНР, в район дислокации третьего батальона 72-й бригады ВСУ в населенный пункт Новолуганское прибыла группа наемников ЧВК из Норвегии в количестве 20 человек», – сообщил Яков Осадчий.