На Донбассе появились первые немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 с украинскими экипажами

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Новости Украины

Переданные Германией Украине первые немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 (PzH 2000) уже на поле боя в Донбассе.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр обороны Украины Алексей Резников.

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«У нас пополнение! Первые Panzerhaubitze2000. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами», – написал Резников.

Министр отметил, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий украинскую оборону.

«Наши воины уже бъют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому «клубу лучших» присоединился и Ph2000. Как всегда, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой», – похвалился Резников.

Он также поблагодарил за помощь министра обороны Германии Кристине Ламбрехта и министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

Также сообщается, что 35 БМП М80А югославского производства с орудием калибра 20 мм. передала Украине Словения. Об этом заявил министр обороны страны Марьян Шарец, которого цитирует 24ur.com.

Издание пишет, что технику отправили из Словении 20 июня. Ожидается, что 21 июня БМП будут доставлены на запад Украины.

Отмечается, что взамен Словения получит от США кредит на покупку техники, превышающий стоимость сделанного Украине пожертвования.