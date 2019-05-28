На Донбассе появился свой «брачный Лас Вегас»

28.05.2019

В контролируемой Украиной части Луганской области 70% «браков за сутки» заключают пары из ЛНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Луганской области Татьяна Филатова, пишет местное издание Сxiд – iнфо.

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По ее словам, такая услуга, как пилотный проект «Брак за сутки», активно пользуется спросом. Всего за 4 месяца текущего года на Луганщине зарегистрировано 730 браков. Разорвали браки в 4 раза меньше супружеских пар (176). То есть тенденция — положительная.

«Особенно пользуется спросом пилотный проект «Брак за сутки». В двух отделах, реализующих регистрацию брака в сутки (это Станично-Луганский и Луганский городской отделы государственной регистрации актов гражданского состояния в Северодонецке), этой услугой воспользовались 95% лиц от общего количества. А всего по области «в пилоте» — 41% именно браков за сутки», — рассказала Филатова.

При этом она отметила, что по статистике, услугой «Брак за сутки» активно пользуются именно люди из неподконтрольной территории. Таких — до 70% среди супружеских пар.

Как известно, процедура экспресс-брака стала популярна в Лас-Вегасе. Согласно принятым в Неваде законам, заключить брак в Вегасе можно при помощи особой упрощенной процедуры, которая позволяет избежать различных сопряженных с бракосочетанием формальностей. Экспресс-брак здесь можно заключить всего лишь за 15 минут, и он будет полностью легален с юридической стороны.