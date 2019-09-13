На Донбассе пожар уничтожил технику и вооружения ВСУ

13.09.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате пожара, возникшего на позициях одного из подразделений ВСУ в зоне проведения «ООС», было уничтожено большое количество техники, оружия и боеприпасов.

Такую информацию во время брифинга озвучил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинская армия продолжает нести небоевые потери в зоне проведения «ООС». Начало потерям на этой неделе положила 28-я бригада ВСУ, прибывшая на позиции 24-й, военнослужащие которой приступили к рытью траншей, так и не получив карты минных полей



«10 сентября, во время проведения фортификационных работ военными 3-й роты 1-го батальона, произошёл подрыв ранее установленной мины, в результате чего произошло возгорание сухой травы. Пламя быстро распространилось на лесопосадку и охватило позиции, произошла детонация боеприпасов. В течение суток пожар полностью уничтожил блиндажи и укрытия, военную технику и полевой склад с имуществом 3-й роты 1-го батальона 28-й бригады и перешёл на позиции их соседей – 21-го батальон 56-й бригады», – рассказал Эдуард Басурин.

Он также отметил, что командир 1-го батальона 28-й бригады знал о пожаре, но, боясь потерять должность, не докладывал вышестоящему командованию до последнего момента, пытаясь погасить пламя своими силами.

«Его безответственность привела к потере вооружения и военной техники на сумму более 40 млн гривен, которые составили: 1 БМП, 1 МТЛБ, 1 БТР, 4 пулемёта, 10 автоматов, 1 комплекс ПТУР «Корсар», 3 противотанковых гранатомёта и более 4-х тонн боеприпасов, а также подаренный волонтёрами пикап Митсубиси L-200. Уничтожены документы и вещевое имущество. В результате пожара потери ВСУ в живой силе составили: 3 военнослужащих погибшими, 8 госпитализированы с ожогами, 2 пропали без вести», – проинформировал представитель оборонного ведомства.

Басурин добавил, что для проведения разбирательства в 28-ю бригаду прибыла комиссия штаба ОТГ «Восток», а также следователи военной прокуратуры. Командир батальона временно отстранён от исполнения должностных обязанностей до выяснения обстоятельств происшествия.

«По имеющейся у следственных органов информации, пожар был умышленно спровоцирован командованием для списания значительного количества недостающего имущества, оружия, боеприпасов и других материальных средств», – сказал он.

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