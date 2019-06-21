На Донбассе пьяный военный перевернул «Урал» с боеприпасами
Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовой машины с боеприпасами.
Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, 18 июня на участке автодороги в районе населенного пункта Крымское перевернулся грузовой автомобиль марки «Урал», используемый для перевозки боеприпасов.
«В ходе разбирательства установлено, что водитель «Урала» – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернулся. По счастливой случайности авария не привела к детонации боеприпасов и страшным последствиям в населенном пункте Крымское по вине всего лишь одного изрядно выпившего горе-водителя», – рассказал Яков Осадчий.
Он также добавил, что военнослужащий ВСУ в тяжелом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
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