21.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе пьяный военный перевернул «Урал» с боеприпасами

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовой машины с боеприпасами.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 18 июня на участке автодороги в районе населенного пункта Крымское перевернулся грузовой автомобиль марки «Урал», используемый для перевозки боеприпасов.

«В ходе разбирательства установлено, что водитель «Урала» – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернулся. По счастливой случайности авария не привела к детонации боеприпасов и страшным последствиям в населенном пункте Крымское по вине всего лишь одного изрядно выпившего горе-водителя», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что военнослужащий ВСУ в тяжелом состоянии госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

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