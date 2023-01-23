На Донбассе ранен боец из Одессы. Нужна помощь

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Влад Долгошея – из поколения одесситов, шагнувших из детства в 2014 год. Антимайдан, Второе Мая, год партизанской войны и четыре с лишним года украинской тюрьмы в ожидании обмена. «Как в бакалавриате отучился» – шутил Владислав. А «магистратура» была уже в Донецке. В Первом Армейском Корпусе.

С 24 февраля 2022 года Влад сражался на донецком фронте, метр за метром отгоняя нацистов от многострадального Города, ставшего столицей русского сопротивления. Не жаловался на снабжение, не отсиживался в штабах. Не строил планов на будущее, с чисто одесским фатализмом и юмором поглядывая на подобравшуюся вплотную смерть. И она проходила мимо.

Влад, конечно, всегда помнил за Одессу. Ту Одессу, в которую однажды вернутся одесситы. Одессу, которая ждёт своих сыновей. Город, рождённый столицей Новой России и без освобождения которого и всё остальное не будет иметь смысла. Может ещё и поэтому, что судьба бережёт одесситов для этого главного штурма, за год Владу удавалось избегать встреч с медсанчастью.

Но в современной войне везение не может быть вечным.

18 января 2023 года, в боях на авдеевском направлении Владислав Долгошея получил серьёзное ранение. В результате минно-взрывной травмы у Влада раздроблена левая нога. Научные термины, вроде «оскольчатый перелом» и «разрушение суставчатой ткани», можно подчерпнуть из госпитальных документов. На человеческом можно пояснить. Бедро раздроблено в двух местах, коленная чашечка удалена. Борт МинОбороны РФ доставил Влада в Москву. Далее, предполагается, Питер.

Ногу будут пытаться спасти.

Владу очень важно подняться и ходить.

Ему ещё в Одессу надо. Без костылей. Какие могут быть костыли, когда руки калашматом заняты.

Реквизиты для помощи Владу:

5228 6005 9153 2249 Сбербанк на имя Руслан Брониславович Долгошея (отец Влада) Или 2200 0305 1184 5068 ПСБ.