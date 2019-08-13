На Донбассе снова бастуют шахтеры – выбивают долги по зарплате

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Горняки государственных шахт вышли на улицы с требованием погасить задолженность по зарплатам. 12 августа к протестам присоединились работники шахты “Украина”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал тзбранный нардепом от партии “Батькивщина” председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей страничке в Facebook.

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“Сегодня протестуют горняки шахты “Кураховская”. Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка. К участникам акции присоединились горняки шахты “Украина”, которые отказались ехать в шахту голодными”, – написал он.

Горнякам не выплатили зарплату за несколько месяцев, в частности с шахтерами “Кураховской” рассчитались на 80% лишь за май, зарплату за июнь и июль они не получили. Ситуация в шахтерском регионе обостряется.

9 августа в Донецкой области работники шахты “Кураховская” перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка и требовали погашения задолженности по заработной плате. 8 августа шахтеры блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполь.

5 августа горняки шахты “Кураховская” пешим маршем дошли до здания ГП “Селидовуголь” и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что деньги для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает премьер-министр, который сейчас находится в отпуске.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что 25 августа шахтеры планируют провести масштабную акцию протеста в центре Киева.