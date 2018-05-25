25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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На Донбассе снова горят украинские военные склады и рвутся боеприпасы

Один из командиров ВСУ на своей странице в Facebook опубликовал видео с взрывающимися украинскими складами на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Военный обвиняет своё командование в халатности или преднамеренном поджоге склада в Правдовке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну где это видано, когда дураков ставят охранять свои склады, а потом бегут сепаров обвинять в своём дебилизме. Это, похоже, тамошнее военное начальство нифига не сделало выводов из последних пожаров на складах. Краскноок командует ВГТ «Схид», а толку от этого нет», – написал он.

Украинский офицер отметил, что «кацапы – это те ещё г##д#ны, но всех собак на них вешать тоже не разумно», и предложил подождать результаты проверок, в проведении которых он тоже сомневается.

«А может прапор или майор местный оружие и боеприпасы спиз###л, а перед проверкой решил – концы в огонь. А может и руководители постарше руку приложили, бабло всем нужно. В бывшем «АТО» вообще бардак, как всегда, только стал сильнее», – добавил командир ВСУ.