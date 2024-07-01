На Донбассе собирались сделать Гонконг – друг Пескова

Елена Острякова.  
01.07.2024 10:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 702
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия


Иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что видел проект стамбульского мирного соглашения 2022 года. Его ему якобы показал человек, который имел отношение к переговорам с российской стороны.

Об этом он заявил в интервью журналистке Лизе Лазерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что видел проект...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мне его показали с парафированной подписью украинского председателя комиссии Давида Арахамии. Там было просто записано, что переговоры о Крыме мы откладываем на 7-15 лет. А что касается Донбасса, то на встрече двух президентов они сами определяют его статус, и тут было очень интересно, что не границу, а статус.

То есть, может быть, это было бы типа Гонконга, никто не знает. Или территория под управлением ООН. Это должны были Зеленский и Путин определить, если бы это не сорвалось, так оно и было бы, наверное», – сказал Венедиктов.

Он полагает, что российская сторона более года не оглашала достигнутые договоренности, потому что «Путин сторонник тайной дипломатии и думает, что это может еще сработать».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть