На Донбассе собирались сделать Гонконг – друг Пескова

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Иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что видел проект стамбульского мирного соглашения 2022 года. Его ему якобы показал человек, который имел отношение к переговорам с российской стороны.

Об этом он заявил в интервью журналистке Лизе Лазерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне его показали с парафированной подписью украинского председателя комиссии Давида Арахамии. Там было просто записано, что переговоры о Крыме мы откладываем на 7-15 лет. А что касается Донбасса, то на встрече двух президентов они сами определяют его статус, и тут было очень интересно, что не границу, а статус. То есть, может быть, это было бы типа Гонконга, никто не знает. Или территория под управлением ООН. Это должны были Зеленский и Путин определить, если бы это не сорвалось, так оно и было бы, наверное», – сказал Венедиктов.

Он полагает, что российская сторона более года не оглашала достигнутые договоренности, потому что «Путин сторонник тайной дипломатии и думает, что это может еще сработать».