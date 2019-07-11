На Донбассе сообщили о гибели украинских артилерристов

11.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Нарушение техники безопасности во время разгрузки снарядов в одном из подразделений ВСУ, находящемся в зоне проведения «ООС», привело к детонации боеприпасов.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, полученной от источника в рядах ВСУ, в зоне проведения «ООС», во время выполнения выгрузки артиллерийских снарядов калибра 152-мм и не соблюдения требований техники безопасности, произошла детонация снарядов.

«В результате подрыва погибли командир артиллерийского дивизиона подполковник Минин и гранатометчик 2-й артиллерийской батареи 406-й артиллерийской бригады, 3 других украинских боевика с тяжёлыми ранениями и ожогами были доставлены в госпиталь города Мариуполь, разгружаемый автомобиль КРАЗ выведен из строя», – сообщил Даниил Безсонов.

Двумя днями ранее, на минах и самодельном взрывном устройстве подорвались 2 автомобиля и 1 бронетранспортер, что было признано в официальных сводках штаба «ООС».