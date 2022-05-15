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Новости Украины

На Донецком и Луганском направлении продолжаются ожесточённые бои. Союзные силы ЛДНР и РФ методично вынуждают сопротивляющегося противника отходить с позиций.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в ходе скоротечного боя украинские вооружённые формирования выбиты с позиций на важной высоте восточнее Троицкого. Заняв эту высоту, для русских сил открывается прямая дорога на Новгородское (которому Украина вернула дореволюционное название Нью-Йорк).

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«Ещё наши бойцы передают слова благодарности властям Германии за крупные и бесплатные поставки своего вооружения армии ДНР, которое ВСУ бережно хранили и оставили нам. Оно уже начало применятся», – комментирует Безсонов опубликованное видео с бывших украинских позиций.

Военкор Дмитрий Астрахань разъясняет, о чем идет речь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Найдены болгарские гранаты, американские пулеметы, противотанковые гранатометы из Германии и США. Впрочем, всё это изобилие огневых средств не помогло сдержать продвижение русских войск. Оружие нужно не только получить, но еще и уметь им пользоваться», – пишет военкор.

Кроме того, Народная милиция ДНР сообщает о совместной с ВС РФ зачистке населённого пункта Новобахмутовка.

«Националистические батальоны оказывают серьезное сопротивление, применяя артиллерию. Из этого очага сопротивления киевских боевиков боеприпасы летят в окраины Ясиноватой, Верхнеторецкое, Троицкое. Окончательная зачистка еще впереди, но уже есть результаты», – говорится в сообщении.

Военкор Семён Пегов публикует кадры работы авиации РФ по позициям и укрепрайонам противника под Авдеевкой.

«Точечные удары наносятся непосредственно по огневым точкам ВСУ, ну и вдвойне приятно смотреть на виртуозные манёвры наших российских лётчиков на фоне крайне посредственной работы украинских пилотов по острову Змеиный», – комментирует Пегов.

Однако бои даются не так гладко, как это преподносится в сводках и репортажах. Об этом предостерегает военкор Александр Сладков.

«Мы двинули Авдеевский фронт. Чувствуете разницу, раньше мы говорили Харьковское направление, Киевское направление. Теперь успехи поменяли формат, и мы называем успешные направления именами скромных городов», – обратил внимание Сладков.

Тем не менее, союзные войска с трудом, но идут вперёд.

«Освобождаем и зачищаем села, охватываем Авдеевку с прицелом на Константиновку. Это важный этап для разгрома Донецкой группировки врага. А с другой стороны Авдеевки, в плане замыкания внутреннего кольца, пока никак, со стороны Марьинки и Новомихайловки, пока никак. Зато на Ньюйоркщине (Нью-Йорк, ДНР) у нас движение за счет огня. Вагон тротила в обмен на жизнь русского солдата – поражаем врага на расстоянии, и только тогда бойцы идут вперед. Жалко авиации там нет, дело бы пошло бодрее», – добавил военкор.

Он подчеркнул, что ВСУ не бегут, не отступают, а медленно отходят с тяжёлыми боями.

«Мы часто теряем людей. И наши солдаты и офицеры опять совершают подвиги, и героически идут вперед, вместо того, чтоб превратить все в рутинную работу», – передаёт Сладков.

Кроме того, он опубликовал кадры, как работает трофейная украинская техника по позициям нацистов в «Азовстали».

«На этой неделе к активным обстрелам позиций полка «Азов» присоединилась украинская техника. Мы наблюдали работу БТР-4 «Буцефал». Отлично получается, около трехсот бронебойных и осколочно-фугасных снарядов улетели в цель за считанные минуты.

Российским конструкторам, возможно, будет, о чем поразмыслить при изучении этой трофейной техники», – пишет Сладков.

На Луганском направлении также имели место продвижения. Народная милиция ЛНР публикует фото подбитой вражеской техники и погибших украинских солдат на подступах к Северодонецку.

Военкор Аким Апачев сообщил, что под огнём союзных сил ВСУ готовятся отступать к Артёмовску.

«После освобождения н.п. Попасная до Артемовска, который пока именуют Бахмутом, остается около 25 км. Понимая, что ВСУ не в силах остановить натиск Союзных сил, украинские военные взорвали шлюз в Мироновском водохранилище, в попытках обезопасить себя с юга», – пишет Апачев.

Луганский военный эксперт, экс-представитель НМ ЛНР Андрей Марочко опубликовал видео – подтверждение взрыва и заявил, что фактически это теракт со стороны ВСУ.

«Под угрозой подтопления ряд населенных пунктов ЛНР», – объяснил Марочко.

В свою очередь Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы и подразделений ВСУ при попытке переправиться через Северский Донец. Российский беспилотник обнаружил подразделение противника на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе.

«Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты. Часть бронетехники ВСУ была захвачена российскими военнослужащими», – сообщили в ведомстве.