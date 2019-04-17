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17.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе «убитый» ВСУшник расстрелял своих сослуживцев

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии наркотического опьянения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что разведке НМ ДНР продолжают поступать сведения о небоевых потерях в украинских вооруженных формированиях.

«16 апреля, в районе населённого пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего 1 военнослужащий матрос Иващенко погиб, еще 3 получили ранения различной степени тяжести», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства добавил, что стрелявший задержан, по предварительной информации он находился в состоянии наркотического опьянения.

«Данный факт, по сложившейся традиции, тщательно скрывается командиром 35-й бригады Паласом от вышестоящего командования», – подчеркнул он.

Безсонов не исключил, что эти небоевые потери командование бригады преподнесёт как полученные в результате обстрелов со стороны НМ ДНР.

 

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