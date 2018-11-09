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09.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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На Донбассе украинские солдаты напоролись на смертельный клад

Украинские военнослужащие при оборудовании своих позиций нашли тайник с боеприпасами.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8 ноября текущего года на позициях ВСУ, в районе населённого пункта Пищевик, во время оборудования позиций боевики раскопали тайник из нескольких ящиков с боеприпасами, в которых находились патроны и выстрелы к РПГ. При попытке извлечь один из ящиков произошёл взрыв, в результате которого один боевик 79-й бригады ВСУ сержант Колос погиб, ещё один – получил контузию», – сообщил Эдуард Басурин.

 

 

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