18.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе украинский военный из ревности перестрелял своих сослуживцев

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии наркотического опьянения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, приревновав к ним волонтера.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащий 36-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Пищевик на почве ревности к волонтёру в состоянии наркотического опьянения открыл огонь из автомата по сослуживцам. Обезумевшего удалось нейтрализовать только открыв огонь на поражение», – рассказал Ринат Айгистов.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в результате инцидента двое украинских военных были убиты, и один получил ранение в ногу.

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