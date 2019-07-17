На Донбассе умер наблюдатель от ОБСЕ

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство Польши в Украине сообщило о смерти в Краматорске Донецкой области члена специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении посольства.

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“С глубокой печалью мы получили известие о смерти наблюдателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске, господина Чеслава Концкого (Czesława Kąckiego). Посольство Польши в Киеве выражает самые искренние соболезнования семье и родственникам погибших, а также сотрудникам СММ ОБСЕ”, – говорится в заявлении посольства.