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04.11.2021 22:01 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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На Донбассе вновь обострение – серьёзные потери с обеих сторон

Новости УкраиныПод огнём украинских боевиков один защитник Донбасса погиб, двое получили ранения. Об этом говорится...

Под огнём украинских боевиков один защитник Донбасса погиб, двое получили ранения.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, украинские боевики с начала суток совершили две огневые провокации.  На Горловском направлении боевики 25 бригады ВСУ выпустили 45 гранат из АГС по району населённого пункта Михайловка. На Донецком направлении с позиций 54 бригады ВСУ в направлении посёлка шахты «Трудовская» на окраине столицы ДНР было выпущено шесть мин из запрещенного «Минском» 120-мм миномета.

«С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ещё двое военнослужащих Народной милиции получили ранения, им оказана своевременная медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь защитники Донбасса открыли ответный огонь на подавление.

«По предварительным данным, ответным огнем двое украинских боевиков уничтожены, трое получили ранения», – уточнили в ведомстве.

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