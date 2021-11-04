На Донбассе вновь обострение – серьёзные потери с обеих сторон

04.11.2021 22:01 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Под огнём украинских боевиков один защитник Донбасса погиб, двое получили ранения.

Об этом говорится в экстренном заявлении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, украинские боевики с начала суток совершили две огневые провокации. На Горловском направлении боевики 25 бригады ВСУ выпустили 45 гранат из АГС по району населённого пункта Михайловка. На Донецком направлении с позиций 54 бригады ВСУ в направлении посёлка шахты «Трудовская» на окраине столицы ДНР было выпущено шесть мин из запрещенного «Минском» 120-мм миномета.

«С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Ещё двое военнослужащих Народной милиции получили ранения, им оказана своевременная медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь защитники Донбасса открыли ответный огонь на подавление.

«По предварительным данным, ответным огнем двое украинских боевиков уничтожены, трое получили ранения», – уточнили в ведомстве.