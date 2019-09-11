На Донбассе военного не пустили к выселяемой из-за долгов матери, и он покончил с собой

11.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащий одной из бригад ВСУ, дислоцирующейся в зоне проведения «ООС», попросил у командования отпуск для решения проблем возникших дома, и, получив отказ в жёсткой форме, покончил с собой.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведка Народной милиции ДНР продолжает получать информацию о небоевых потерях ВСУ в зоне «ООС».

«10 сентября в районе населённого пункта Верхнеторецкое, находясь на наблюдательном пункте, покончил жизнь самоубийством военнослужащий 92-й бригады ВСУ рядовой Кульбицкий. По имеющейся информации, накануне ему пришло письмо от матери, в котором она написала о выселении из двухкомнатной квартиры в связи с долгами за коммунальные услуги. В связи с чем, военнослужащий обратился к командиру роты с просьбой предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам, но получил отказ в жёсткой форме и впоследствии был отправлен на передовую», – рассказал Дмитрий Астрахань.

Он также добавил, что в ходе разбирательства следователями военной прокуратуры было установлено, что при поступлении на службу рядовой Кульбицкий не проходил военно-врачебную комиссию, и, по словам сослуживцев, не раз был замечен в состоянии депрессии.