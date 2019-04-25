На Донбассе военный-наркоман угрожал взорвать автобус, требуя бесплатного проезда

25.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский военнослужащий и «ветеран АТО», находясь в состоянии наркотического опьянения, угрожал взорвать автобус тротиловой шашкой, требуя бесплатно доставить его к месту назначения.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

В частности, он отметил, что помимо обстрелов, украинские боевики продолжают терроризировать мирное население населённых пунктов, подконтрольных киевской власти.

«Несколько дней назад боевик 53-й бригады Ковальчук, пребывая в состоянии наркотического опьянения, на автовокзале в населённом пункте Дзержинск, зашёл в междугородний автобус, достал тротиловую шашку и угрожая взорвать пассажиров, потребовал от водителя доставить его в Днепропетровск. При этом «воин света» акцентировал внимание на то, что он «ветеран АТО» и имеет полное право на бесплатный проезд. Прибывшие на место сотрудники полиции успокоили «хероя» и передали его в руки военной службы правопорядка», – рассказал Даниил Безсонов.

Он добавил, что по имеющейся информации комбриг 53-й бригады Грузевич, узнав о произошедшем, поставил задачу командиру роты, в которой служит неудавшийся террорист, закрыть дело и не допустить утечки информации об инциденте.

«Как мы видим, не только Наев обеспокоен перспективами своего карьерного роста», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.