25.05.2018, Москва, Елена Острякова

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На Донбассе возможна провокация с химическим оружием

Командование ВСУ, опасаясь прямого военного столкновения с Россией на Донбассе, может пойти на провокацию. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

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«Украинский генштаб просчитывает ответные действия России, поэтому возможнее промежуточный вариант – какая-то провокация. Например, с химическим оружием. СБУ или военная разведка могут совершить акт химического терроризма. Для того, чтобы обвинить в этом ЛДНР и под этим предлогом затеять заворушку. Учитывая, что химическая тема сегодня на слуху на Западе, не исключено, что киевские стратеги могут просчитывать такие варианты действий.

Возможны другие провокации. Но мы должны понимать, что от нынешней власти можно ожидать любые гадости. Порошенко выгодны такие половинчатые действия, чтобы дать США повод заставить Европу отказаться от тех экономических проектов, которые сегодня обсуждаются. Например, от «Северного потока-2», – сказал Коротченко.