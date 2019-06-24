На Донбассе взлетел на воздух автомобиль с украинскими военными

24.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Трое военнослужащих украинской армии погибло и шестеро получили ранения в результате подрыва автомобиля ВСУ на противотанковой мине.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил очередной случай сокрытия командиром 14-й бригады ВСУ полковником Сергеем Войченко небоевых потерь от вышестоящего командования.

«22 июня во время движения военного автомобиля по грунтовой дороге в районе населенного пункта Трехизбенка произошёл его подрыв на противотанковой мине. В результате происшествия трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, шестеро получили ранения», – рассказал Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что раненые в тяжелом состоянии доставлены в одну из больниц Новоайдарского района.