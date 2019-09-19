19.09.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Донбассе застрелили в затылок украинского военного

На Донбассе ВСУ понесли очередные небоевые потери.

Такую информацию озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе работы сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, в районе населённого пункта Майорск было найдено тело военного 53-й бригады ВСУ. Установлено, что смерть наступила в результате выстрела из пистолета в затылок в упор. В ходе досмотра, выявлено отсутствие оружия и документов», – рассказал Ринат Айгистов.

Он также добавил, что по версии следствия, гибель военного будто бы является результатом передела сфер влияния над контрабандными потоками между соседствующими бойцами батальона «Айдар» и военнослужащими ВСУ.

 

 

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