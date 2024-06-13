«На Донецк плюнули, детей и стариков не эвакуируют из-под обстрелов» – Монтян  

Из прифронтовых районов Донецка, регулярно обстреливаемых ВСУ, до сих пор не эвакуированы старики и дети. Об этом в эфире телеканала «невская студия» заявила переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтяна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем виноваты маленькие детки, которых убивают до сих пор. Хотя кто-то наврал, что их эвакуировали с линии фронта. А они там живут все эти годы. И никому это не надо. Мы об этом кричим уже сколько лет, что заберите хотя бы детей с линии фронта. Неужели даже на это нет денег? Донецк, Красногоровка, Невельское, Петровский район – туда летит всё, там линия фронта не отодвинута. И там живут дети. Туда не ходит транспорт, там нет магазинов. А люди, старички, как вы пройдёте пешком хотя бы несколько метров, просто покушать себе купить? И всем плевать, и мы не знаем, до кого достукитваться», – возмутилась адвокат.

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«В Мариуполе хоть что-то строят. Они же создают напряжение между мариупольскими и донецкими, потому что в Мариуполе хоть что-то строят. А на Донецк просто плюнули. Да, фронт близко, но хотя бы компенсации людям дать, чтобы они хотя бы жильё сняли? Мы недавно проезжали – в сторожке на железной дороге живут люди, которым разбило дом, им больше некуда идти. В Мариуполе тоже сначала давали квартиры, а потом задавила жаба и перестали. И теперь люди записывают видео, пытаются достучаться до Путина: «Владимир Владимирович, у вас бояре плохие, они нас кидают, они нам ничего не платят». Они жильё, которое должны были выдавать людям, у которых жильё разрушено, просто тупо продают в ипотеку. А люди живут на улице. А тем, у которых было служебное жильё, им вообще ничего не дают. Море таких видео из Мариуполя. Говорят, там чудил этот Тимур Иванов. Но в Мариуполе хотя бы что-то делают. А в Донецке не делают вообще ничего. Потому что там нет транспорта, никто не соглашается туда ездить», – добавила Монтян.