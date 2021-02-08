На донецком ТВ призывают заканчивать с Минском-2 и ВСУ на подступах к ЛДНР

08.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Затянувшаяся имитация «приверженности Минским соглашениям» выгодна исключительно Украине. На Донбассе ежедневно продолжают гибнуть люди. Такому положению пора положить конец. Тем более, что Киев не скрывает накопление сил для попытки повторить успех Азербайджана в Карабахе.

Об этом в эфире «Первого Республиканского» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск-1» – «Минск-2» был выгоден Украине после определённых событий. Его саботируют и выполнять не будут, это тупиковая ситуация. Ни один из пунктов Минских соглашений, по большому счёту, не выполнен. Даже если считать нынешнее относительное перемирие, то, что без перестрелок, но инфраструктура-то мягче не становится. Разоружения, демобилизации не происходит, просто ждут удобного момента.

На Украине возникает вариант после Карабаха – у азербайджанцев получилось, почему у Украины не получится? Они же сейчас считают турок своими близкими союзниками. На Украине достаточно большая прослойка элиты, которая по-прежнему хотела бы решить вопрос силовым способом, это никуда не делось», – добавил социолог.

По его мнению, следует прекратить навязывать предполагающееся Минском-2 возвращение Донбасса под контроль Украины, пусть и на правах широкой автономии – ЛДНР не будут нахлебниками для России, хотя и нуждаются в ее помощи, прежде всего, в том, чтобы положить конец украинским обстрелам.

«У донецкого человека точно нет холуйского менталитета, они сами способны решать свои задачи, никогда не будут сидеть на дотациях. Я вспоминаю слова Захарченко за три недели до гибели: «Мы очень многое можем решить, очень многие экономические задачи, даже в условиях войны». Возможности у нас есть, и их нужно создавать, чтобы люди жили, возвращались. Первое – безопасность.

А вопрос, каким я вижу будущее Донбасса? Недавно провёл такую аналогию: во время Российской Империи, когда начал очень сильно строиться и развиваться Донбасс, это была одна из точек роста империи, опора империи. В СССР это была опора Советского Союза. Даже в «незалежной» Украине Донбасс – это 14 процентов ВВП, 25 процентов экспорта только Донецкая область. Даже в этих условиях, в стране, в которой в силу определённых причин мы оказались, Донбасс всегда был [самодостаточным], в отличии от многих регионов Западной Украины», – напомнил Копатько.

«В том же Донецке есть много профессиональных грамотных кадров, которые в состоянии брать на себя управление и ответственность. Естественно, поддержка из России очень важна – это люди, которые болеют душой и многое готовы отдать за Донбасс. Наверное, только тогда будет какой-то результат», – заключил эксперт.