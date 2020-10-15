На двадцать восьмом году членства Лукашенко понял, зачем нужна ОДКБ

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является важной структурой, которую необходимо развивать.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засеем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная, и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ, и для чего нам эта организация нужна», – сказал Лукашенко.

Он возложил всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Белоруссии на Запад.

«К сожалению, наши западные, как принято говорить мягко, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Внутренняя ситуация не просто осложнена. Главная причина этой ситуации внутри – абсолютно внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Белоруссии не было.

Хотя мы переживали всякое. У нас после каждых выборов то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично», – сказал Лукашенко.

Он дал понять, что опасается внешнего вторжения и надеется на помощь ОДКБ.

«Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. Поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом», – сказал Лукашенко.

Напомним, что через неделю после начала протестов в Белоруссии Александр Лукашенко позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы «скоординировать действия в рамках Союзного государства и ОДКБ». Тогда же Путин объявил о создании резерва российских внутренних войск на случай обострения ситуации в Белоруссии. Спустя месяц этот резерв был расформирован.

Белоруссия подписала Договор о коллективной безопасности в 1993 году.