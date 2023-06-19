На двух стульях: Абрамович хочет остаться при своём и на Западе, и в России

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Британский таблоид «Дэйли Мэйл» сообщил, будто российский олигарх Роман Абрамович отказывается переводить Киеву 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи своего бывшего футбольного клуба «Челси». Якобы, Абрамович не стал подписывать договор о перечислении средств Украине и требовал, чтобы часть денег была также выделена гражданам России, пострадавшим от конфликта. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого. Пока средства остаются на замороженном банковском счёте. Британские власти надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.

Эксперты связывают демарш Абрамовича с переломом хода военных действий на Украине в пользу России. «Каждой сестре по паре. Вот где жидобандерский характер проявился», – считает военный аналитик Алексей Леонков.

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«Роман Абрамович из-за своей собственности в Британии находится в заложниках у спецслужб Британии. В стиле 21 века. И Абрамович хочет естественно сбежать из Британии. Но хочет продать для этого свою собственность. И чтобы откупиться Абрамович обещал деньги эти передать беженцам из Украины. И вот сейчас проблема. Абрамович потребовал, чтобы британские власти разрешили ему часть денег передать и российским беженцам. Чует, что Россия побеждает? Или ему из Кремля могут грозить?» – написал в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

Его коллега Марат Баширов считает, что Абрамович пытается создать себе гарантии безопасности в России после обнародования прошлогодней «стамбульской сделки».

«Помощь Украине – это приговор здесь в России. Президент Путин лично спалил надежды партии «ни мира – ни войны». Абрамович and Co отправляются, похоже, в путешествие с опасными имущественными (и не только) последствиями внутри России, а может и вне её. С одной стороны, Абрамович был заметен в потоке поиска выхода. С другой, понимающие суть наложили его на скрытые процессы, как прикрытие», – написал Баширов.

Еще один политолог Максим Жаров считает, что «по судьбе Абрамовича (главного продюсера формата «гарантий безопасности») можно будет понять дальнейшее развитие российско-украинского конфликта».

«Российские олигархи продолжают попытки сидения на двух стульях сразу, так чтобы и санкциями их больно не били и российские активы внутри страны не отобрали. Но стулья продолжают разъезжаться», – отмечает обозреватель Борис Рожин.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко призвал Запад принудительно конфисковать деньги Абрамовича.

«С агрессором и его олигархами нужно говорить языком приговоров Международного трибунала», – требует Наливайченко.

Напомним, ранее американское информагентство «Блумберг» сообщило о создании Абрамовичем фонда для помощи Украине. Решение якобы стало условием признания Украиной мандата Абрамовича и основанием для постепенного снятия санкций с олигарха.

В июне прошлого года адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf ) принесли в английский суд, который рассматривал иск олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек».

Абрамович активно посредничал на переговорах России и Украины, когда они еще проходили. Украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что российского олигарха привлек к этой роли глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В феврале депутат Госдумы РФ Олег Нилов направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность Романа Абрамовича к финансированию Украины и ее деятельности, направленной против интересов и государственной безопасности Российской Федерации.