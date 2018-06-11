11.06.2018, Киев, Игорь Петров

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На его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко

Заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев утверждает, что киллеры должны были убить его раньше так и не убитого беглого российского либерала Аркадия Бабченко.

Об этом он сказал в эфире канала «Прямой», обслуживающего администрацию Петра Порошенко.

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«Эти люди, в том числе те, которые входят в число подозреваемых по этому делу, они интересовались и нашим телеканалом еще до того, как туда пришел Аркадий. Я не могу сообщить деталей, но, вполне возможно, что Аркадий был не первой целью у них. Это его мнение. Он мне даже прямо сказал, что, скорее всего, «они тебя хотели грохнуть первым». Это его слова.

Это опять предположение, не факт. Факт тот, что на него готовилось реальное покушение. Какие у них были мысли до того – непонятно, но что они за нашим каналом ATR следили, еще до всего, это 100%. И это те же самые люди», – заявил Муждабаев.

Айдер Муждабаев также возмущен реакцией СМИ, в том числе либеральных, на дело Бабченко и сравнением СБУ с ФСБ.

«Когда русские так пишут, когда какие-нибудь люди пишут на сайте «Эха Москвы»… То ли они инфантилы, то ли работают на заказ Кремля. Оказывается, СБУ=ФСБ. Надо же. Значит, СБУ, в обороняющейся стране, спецслужба, спасающая жизнь человека, – это то же самое, что ФСБ… Как-то для меня это ново. Вообще-то СБУ спасало жизнь людей, а не казнило, да? Но вот русские либеральные журналисты это пишут, на Западе тоже так пишут, ставят на одну доску СБУ и ФСБ. С какой стати? Как это может быть одно и то же?», – возмущается меджлисовский пропагандист.