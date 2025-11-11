На шестой встрече «Партнёрства для трансатлантического энергетического сотрудничества» в Афинах министры разных стран хвастались друг перед другом, кто больше закупает американского СПГ.

Министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр рассказал, что его страна увеличила с 2,9 до 6,1 млн тонн СПГ и строит газопровод в Боснию и Герцеговину.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас похвалился, что терминал «Независимость» в Клайпеде на 75% загружен американским СПГ, и поставляет его не только в Эстонию и Польшу, но и на Украину.

Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Войцех Врочна гордится тем, что его страна «получает ноль кубометров газа из России».

На их фоне государственный секретарь Венгрии по вопросам политики безопасности и энергетической безопасности Петер Старай смотрелся белой вороной.

«Мы являемся страной, не имеющей выхода к морю, и поэтому нам приходится принимать очень осторожные меры. Традиционно Россия была нашим основным партнером в области нефти и газа. Но мы уже давно начали политику диверсификации. Так что на данный момент у нас есть разные варианты. Но цена и надежность поставок очень важны», – сказал Старай.

Венгерская диверсификация, по его словам, пока сводится к тому, что из 8,5 млрд кубометров газа миллиард страна получает из Хорватии.

«Поверьте мне, в этой ситуации Венгрия очень осторожна. Для нас диверсификация не означает, что мы открываем новый канал или маршрут и в тоже время закрываем старый. Мы считаем, что у нас должны быть разные варианты. Конечно, война на Украине не способствует принятию решений без учета политических аспектов. Но мы хотим деполитизировать этот вопрос и надеемся, что сможем диверсифицировать таким образом, чтобы не потерять конкурентоспособность нашего энергетического баланса», – сказал Старай.

Когда модератор дискуссии задал вопрос о ценах, участники пригорюнились. Зам министра энергетики Греции Никос Цафос признал, что газ в Европе сейчас стоит на 50% больше, чем до ковида, однако обвинил в этом Россию.

«Они выше потому, что Россия забрала с рынка много газа. Они превратили поставки газа в оружие, прекратили продавать газ в Европу, и это привело к росту цен, что, в свою очередь, привело к росту цен на электроэнергию. Поэтому мы должны начать с правильного определения, почему энергия сегодня дорогая. Газ и электричество стоят дорого потому, что мы еще не оправились от шока 2022 года. Мы еще не полностью заменили российский газ, который был изъят с рынка», – сказал Цафос.

Осталось неясным, почему ЕС штампует решения об отказе от российских энергоносителей, если РФ и так прекратила поставки, а сама Греция ратует за перекрытие «Турецкого потока». В Европе «пока не увидели преимущества поставок американского СПГ, но когда-нибудь цены на него снизятся», заверил греческий чиновник.

И вновь венгру пришлось увещевать коллег, что война может и закончиться.

«В прошлом у нас было много проектов и идей, которые в конечном итоге так и не были реализованы. Из-за этого мы более осторожны. Диверсификация хороша только в том случае, если она основана на надежных источниках и маршрутах, если она доступна по цене и обеспечивает долгосрочную стабильность в нашем энергоснабжении. Было бы недальновидно закрывать возможности сейчас из-за того, что на Украине идет война. Но в определенный момент она закончится. Чем скорее, тем лучше. А потом нам придется подумать о том, что будет после войны. И я не думаю, что будет выгодно отказываться от каких-либо вариантов», – сказал Старай.

Российский политолог Максим Жаров беспокоится, что у Венгрии отнимут возможность проявлять благоразумие. Премьер-министр Виктор Орбан уверяет, что выбил в Белом доме разрешение на российские поставки, но непредсказумый Дональд Трам может в любой момент передумать.