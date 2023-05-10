На Энергодар ВСУ не сунутся – украинский полковник

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Запорожская АЭС и без украинского присутствия находится под международным контролем, а форсировать водную преграду перед Энергодаром ВСУ банально не в состоянии, поэтому удар в данном направлении крайне маловероятен.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропагандист спросил, может ли начаться контрнаступление с форсирования Днепра и возвращения контроля над Энергодаром и ЗАЭС.

«Нет, потому что меня ситуация в районе Энергодара тревожит меньше всего. Потому что там постоянно присутствует миссия МАГАТЭ на постоянной ротационной основе, то есть этот объект уже является под контролем, причём, грубо говоря, под контролем международным. Вероятность того, что там что-то случится есть, но она достаточно невысока. Это если говорить о самой ядерной угрозе как таковой. С военной точки зрения смысл форсировать водохранилище в районе Энергодара, простите, даже Россия на это никогда не будет способна, потому что для этого нужны как минимум плавсредства, способные перемещаться по реке, а их туда, как минимум, нужно доставить. У Украины таких плавсредств просто физически нет, и это технически невыполнимая задача», – ответил Грабский.