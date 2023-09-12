«На это рассчитывает Россия» – в Киеве испугались, что усталость от войны уничтожит Украину изнутри

Вадим Москаленко .  
12.09.2023 21:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В украинском обществе будет накапливается усталость от войны, пока не приведёт к расколу и гибели украинского государства.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил директор Киевского форума по безопасности, экс-замминистра иностранных дел Украины Данил Лубковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском обществе будет накапливается усталость от войны, пока не приведёт к расколу и...

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«Самая большая опасность – это наша внутренняя усталость, которая имеет абсолютно объективную природу, полностью понятную, но от этого не менее опасную.

Это большая усталость от продолжительной, страшной войны. А усталость – это очень благоприятная среда, чтобы сеять раскол распылять силы, чтобы кто-то умышленно мог создавать какую-то параллельную реальность, раскалывать украинские силы, и так далее», – переживал Лубковский.

Он уверен, что усталость будет накапливаться, пока не расколет украинское общество.

«Нужно сохранить внутреннюю мобилизованность украинцев, чтобы не было ни малейших оснований сомневаться в доброчестности действий власти. Потому что можно сколько угодно призывать к единству народа, но если власть не будет подавать пример, то дела не будет.

Потому что усталость будет разъедать наши силы, создавать возможности для расколов, внутренних сомнений и формирования конфликтов с нашими западными партнёрами. На это рассчитывает Россия», – паниковал укро-чиновник.

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