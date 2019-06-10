На Европу надежды нет – Трампа зовут в Сербию, чтобы обуздать косоваров

10.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербский президент Александр Вучич направил приглашение Дональду Трампу посетить Сербию, чтобы убедить США повлиять на своих сателлитов – представителей албанского сепаратистского режима в Косово. Это произошло на международном форуме «Globsec 2019» в Братиславе, где Вучич встречался с представителями американской администрации.

Наблюдатели расценивают озвученное Вучичем приглашение как реакцию на несостоятельность лидеров ЕС, которые уже долгое время не могут повлиять на позицию Приштины и добиться отмены введения пошлин на сербские товары, которые поставили славянские анклавы края в положение экономической блокады.

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Форум в Братиславе стал очередным подтверждением этого.

Вучич провел ряд встреч на форуме «Globsec 2019», а также принял участие в панельной дискуссии «Вступление в суть диалога Белград-Приштина». Там же присутствовали президент Черногории Мило Джуканович и глава правительства косоваров Хашим Тачи.

Президент Вучич в начале своего выступления размышлял о нынешней ситуации в Косово:

«Для Тачи все Косово принадлежит албанцам, хотя в соответствии с Конституцией Сербии вся территория Косово принадлежит Сербии. Мнение в мире разделено по вопросу Косово. Мы должны найти решение. И Белград, и Приштина, и весь мир должны принять компромиссное решение. Это самое важное сообщение – должно быть компромиссное решение. Мы все должны идти на уступки», – сказал он.

«Когда мы говорим об этих пошлинах, я должен сказать одно. Я не такой большой политик, как политики из Германии, Америки … Но я привержен всему, что принадлежит сербскому народу. Меня интересует тот факт, что граждане Сербии проигрывают из-за сборов, введенных Приштиной. Пришло время отменить пошлины и начать с любого диалога», – добавил Вучич.

«Согласно Конституции Сербии, вся территория Косово и Метохии принадлежит сербам, и Тачи говорит, что наша политика в отношении КиМ была агрессивной. Мы просто выполняли свою работу, мы позаботились о том, чтобы Косово не входило в Интерпол, не входило в ЮНЕСКО. Мы не совершали никакого насилия, особенно в отношении жителей Косово, мы просто делали свое дело. Единственная проблема заключается в том, что мы не согласны с Тачи в том, что Косово является независимым государством», – подчеркнул сербский президент.

На вопрос модератора, готова ли Сербия вернуться к переговорам, Вучич ответил: «Прямо сейчас. Единственным условием является отмена налога, и тогда вы можете договориться о чем угодно».

В рамках дискуссии зашел разговор и о России и ее роли во всей проблеме Косово и Метохии. Президент Сербии прокомментировал это так: «У нас хорошие отношения с Россией, и все. И у нас всегда будут хорошие отношения с Россией. У меня есть история для всех, как для России, так и для европейских политиков. Сербия – независимая страна, которая хочет вступить в Европейский Союз, но при этом у нас хорошие отношения с восточным партнером», – сказал Вучич.

Сербский лидер в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель повторил, что для преодоления тупиковой ситуации Приштина должна отменить налоги на товары, произведенные в центральной Сербии, и еще раз попросил канцлера помочь.

Александр Вучич призвал канцлера Меркель снова посетить Сербию, говорится в заявлении пресс-службы президента.

То, что на Европу больше полагаться нет смысла, подтвердили в частности, и сербские политики из Косово. Представители выигравшей выборы в крае партии «Сербский список» встретились в Берлине с Матиасом Лютенбергом, советником канцлера Германии Ангелы Меркель.

В итоге они получили от немецких политиков предложение отказаться от Белграда и Сербии и начать проводить автономную политику, сообщает Informer.

«Немецкие чиновники попросили «Сербский список» возглавить, как говорится, независимую политику в Косово. Другими словами, им сказали, что было бы полезно дистанцироваться от официального Белграда. Представители сербов из Косово, конечно, решительно отклонили эту просьбу» – пересказал изданию суть переговоров дипломат, который настаивал на анонимности.

«На вопрос об отношениях между «Сербским списком» и Белградом политические представители сербов из Косово четко ответили, что эти отношения были естественными и всегда имели связь на самом высоком уровне. Александр Вучич, президент Сербии, поддерживает с нами постоянную коммуникацию, потому что он хочет понимать, что принимаемые решения способствуют улучшению положения сербского народа в Косово. Вот почему доверие сербов в Косово, которым президент Вучич пользуется, является самым большим», – сообщили в партии.