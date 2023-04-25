На фасад волгоградского медуниверситета вернут барельеф Сталина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, помимо прочего, вернёт барельеф Сталина на свой фасад в рамках восстановления исторического облика здания.

Об этом сообщается на официальном сайте университета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Барельеф был убран во времена Хрущева, на здании оставались три профиля: Маркса, Энгельса и Ленина.

«Повреждения декоративных элементов фасада будут устранены. Планируется также заменить покрытие карниза, восстановить утраченную балюстраду и контур бюста Иосифа Сталина на поверхности фасада», – говорится в сообщении.

По информации пресс-секретаря вуза Дмитрия Трофимова, в 2019 году был создан проект реставрации здания, тогда архитектор Сергей Сена предложил нанести контур барельефа Сталина с памятной табличкой. Проект прошел экспертизу.

«Речь идет именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры – придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина – это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись «Сталин» на открытых книгах капителей колонн», – цитирует Трофимова РИА «Новости».