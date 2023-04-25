На фасад волгоградского медуниверситета вернут барельеф Сталина

Владимир Гладков .  
25.04.2023 18:23
  (Мск) , Волгоград
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День Победы, Дзен, История, Культура, Общество, Политика, Россия


Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, помимо прочего, вернёт барельеф Сталина на свой фасад в рамках восстановления исторического облика здания.

Об этом сообщается на официальном сайте университета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, помимо прочего, вернёт барельеф Сталина на свой фасад...

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Барельеф был убран во времена Хрущева, на здании оставались три профиля: Маркса, Энгельса и Ленина.

«Повреждения декоративных элементов фасада будут устранены. Планируется также заменить покрытие карниза, восстановить утраченную балюстраду и контур бюста Иосифа Сталина на поверхности фасада», – говорится в сообщении.

По информации пресс-секретаря вуза Дмитрия Трофимова, в 2019 году был создан проект реставрации здания, тогда архитектор Сергей Сена предложил нанести контур барельефа Сталина с памятной табличкой. Проект прошел экспертизу.

«Речь идет именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры – придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина – это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись «Сталин» на открытых книгах капителей колонн», – цитирует Трофимова РИА «Новости».

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