13.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь
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На фейерверке в Севастополе загорелась военная машина

Праздничный фейерверк в Севастополе, посвященный Дню России, обернулся ЧП – во время салюта загорелась...

Праздничный фейерверк в Севастополе, посвященный Дню России, обернулся ЧП – во время салюта загорелась одна из военных машин, с которых запускалась пиротехника.

«Камаз» был размещен вдалеке от зрителей – на молу на выходе из Севастопольской бухты. Кадры пожара сняли жители города, ставшие свидетелями происшествия. По их словам, пожарной машины рядом не оказалось – она приехала только примерно через 20 минут после того, как грузовик начало охватывать пламя.

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К счастью, неконтролируемой детонации пиротехники не произошло.

Запуск фейерверка из машины, которая впоследствии загоритсяЧто-то пошло не так Пожар

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