На фейерверке в Севастополе загорелась военная машина
Праздничный фейерверк в Севастополе, посвященный Дню России, обернулся ЧП – во время салюта загорелась одна из военных машин, с которых запускалась пиротехника.
«Камаз» был размещен вдалеке от зрителей – на молу на выходе из Севастопольской бухты. Кадры пожара сняли жители города, ставшие свидетелями происшествия. По их словам, пожарной машины рядом не оказалось – она приехала только примерно через 20 минут после того, как грузовик начало охватывать пламя.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
К счастью, неконтролируемой детонации пиротехники не произошло.
Запуск фейерверка из машины, которая впоследствии загоритсяЧто-то пошло не так Пожар
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.