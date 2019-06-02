02.06.2019, Днепропетровск, Михаил Рябов
 
Днепропетровск, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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На фестивале, организованном депутатом-бандеровцем, погиб человек

В Днепропетровске один человек погиб и еще два получили травмы в результате обвала крыши сцены на музыкальном фестивале Kozak Fest, одним из организаторов которого выступал экс-боевик АТО – бывший глава нацбата «Днепр» Юрий Береза, ныне – депутат Верховной Рады.

Крыша обвалилась после порыва ветра. Погибший – 1971 года рождения, 52-летняя женщина получила перелом ноги, 41-летний мужчина – перелом стопы, сообщает МЧС.

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Ранее Береза заявлял, что Kozak Fest посвящен победе совместного войска запорожских казаков и крымско-татарского хана над Речью Посполитой в Желтых Водах.

Kozak Fest является фестивалем-партнером аналогичного мероприятия «Бандерштат», который проводится на Волыни.

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