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Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.

Об этом в своем блоге сообщил бывший сенатор от Севастополя бард Андрей Соболев, который сам часто бывает в зоне боевых действий и проводит выступления в поддержку российских военнослужащих и жителей ЛДНР.

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«Мне с порога было заявлено – песен военной тематики мы не поем. Лирика, юмор, быт – все что угодно, но о войне ни слова. Нет места на фестивальной ялтинской сцене Донбассу, обстреливаемым Белгороду и Севастополю. Нашим воюющим героям и раненым в госпиталях, беженцам и волонтерам», – сообщил Соболев.

Он считает, что такая позиция организаторов «заставит задуматься о том, что происходит в авторской песне, в Ялте, в стране и с нами, в конце концов».

«Дискутировать долго не стал, и тем более просить разрешений на исполнение своих песен. Уехал. Не верь, не бойся, не проси – солидарен с этими принципами. Неуклюжие объяснения руководителя этого песенного действа приводить не стану – стыдно за уважаемого прежде человека, явившегося в классическом образе ждуна и либераста. С ним все ясно. Один вопрос пока остается без ответа – организатором фестиваля значится управление культуры администрации города Ялты. Об их позиции и установках в положении и программе мероприятия узнаем чуть позже, но узнаем обязательно. Обещаю», – заверил Соболев.

Несколько месяцев назад власти Ялты открыли на набережной в центре города выставку, посвященную «30-летию дружбы с Баден-Баденом». Открытая накануне «контрнаступа ВСУ» экспозиция вызвала недоумение, учитывая поставки Германией танков «Леопард» для захвата Крыма украинскими неонацистами.

Мэрию Ялты возглавляет Янина Павленко, бывший депутат от украинской Партии регионов. Как напоминает агентство «Регнум», 26 февраля 2014 года Павленко выступила с открытым обращением к главе крымского парламента Владимиру Константинову и заявила, что «чётко стоит на позициях государственности и единства Украины». Она также заявляла, что «определённые крымские политики делают всё, чтобы ввергнуть Крым в противостояние, связанное с сепаратизмом», и была уверена, что «какого-либо механизма изменения статуса Крыма в сторону независимости либо присоединения к другому государству нет».

Однако после крымского референдума 16 марта 2014 года Павленко оказалась в составе крымской делегации, подписавшей документы о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации.