На фестивале в Ялте запретили исполнение песен о Донбассе и СВО

Виктор Орлов.  
07.01.2024 21:35
  (Мск) , Ялта
Просмотров: 801
 
Дзен, Крым, Культура, Россия, Скандал


Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о Донбассе и СВО.

Об этом в своем блоге сообщил бывший сенатор от Севастополя бард Андрей Соболев, который сам часто бывает в зоне боевых действий и проводит выступления в поддержку российских военнослужащих и жителей ЛДНР.

Организаторы проходившего в Крыму фестиваля авторской песни «Зимняя Ялта» запретили участникам исполнять песни о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мне с порога было заявлено – песен военной тематики мы не поем. Лирика, юмор, быт – все что угодно, но о войне ни слова. Нет места на фестивальной ялтинской сцене Донбассу, обстреливаемым Белгороду и Севастополю. Нашим воюющим героям и раненым в госпиталях, беженцам и волонтерам», – сообщил Соболев.

Он считает, что такая позиция организаторов «заставит задуматься о том, что происходит в авторской песне, в Ялте, в стране и с нами, в конце концов».

«Дискутировать  долго не стал, и тем более просить разрешений на исполнение своих песен. Уехал.  Не верь, не бойся, не проси – солидарен с этими принципами. Неуклюжие объяснения руководителя этого песенного действа приводить не стану – стыдно за уважаемого прежде человека, явившегося в классическом образе ждуна и либераста. С ним все ясно.

Один вопрос пока остается без ответа – организатором фестиваля значится управление культуры администрации города Ялты. Об их позиции и установках в положении  и программе  мероприятия узнаем чуть позже, но узнаем обязательно. Обещаю», – заверил Соболев.

Несколько месяцев назад власти Ялты открыли на набережной в центре города выставку, посвященную «30-летию дружбы с Баден-Баденом». Открытая накануне «контрнаступа ВСУ» экспозиция вызвала недоумение, учитывая поставки Германией танков «Леопард» для захвата Крыма украинскими неонацистами.

Мэрию Ялты возглавляет Янина Павленко, бывший депутат от украинской Партии регионов. Как напоминает агентство «Регнум»,  26 февраля 2014 года Павленко выступила с открытым обращением к главе крымского парламента Владимиру Константинову и заявила, что «чётко стоит на позициях государственности и единства Украины». Она также заявляла, что «определённые крымские политики делают всё, чтобы ввергнуть Крым в противостояние, связанное с сепаратизмом», и была уверена, что «какого-либо механизма изменения статуса Крыма в сторону независимости либо присоединения к другому государству нет».

Однако после крымского референдума 16 марта 2014 года Павленко оказалась в составе крымской делегации, подписавшей документы о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть