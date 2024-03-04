«На фиг мне вам помогать?» – экс-посол НАТО возмутился финансированием Украины

Анатолий Лапин.  
04.03.2024 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Провокации


Республиканцы не должны соглашаться с возобновлением помощи Украине до тех пор, пока это идет одним пакетом с финансированием Сектора Газа, Израиля, стеной с Мексикой, Тайваня и так далее.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Республиканцы не должны соглашаться с возобновлением помощи Украине до тех пор, пока это идет...

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По мнению Табаха, в том пакете на 61 миллиард Украине напрямую не предназначено ничего.

«Что мне моему конгрессмену порекомендовать? Голосовать в пакете или продолжать не голосовать и требовать отдельно? Я ему завтра позвоню и скажу: «Александр Шелест мне посоветовал…». Что? Голосовать. Голосовать за ХАМАС, голосовать за то, что нет стены и моих детей продолжают бить, потому что, что?», – сказал Табах.

Журналист заметил, что Украина сможет дальше бороться.

«Чем? Там нет ничего для Украины. Значит я ему вот что скажу: «Моему товарищу Александру Шелесту пох…р мой сын, моя община, Израиль – пусть терроризм процветает, только потому, что его убедили, что в этом пакете для него что-то есть, но там ничего нет. Ему все равно пох…р моя страна, главное «мне дайте что-нибудь». Правда, он не знает, что. Так мне ему сказать, да?

Смотрите, Александр, а на фиг мне вам вообще помогать, что я вообще тут делаю? Если я вам пох…р, почему я должен что-то делать, почему моя страна, почему я налоги должен на вас тратить?», – заявил Табах.

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