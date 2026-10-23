В Сербии завершилась публичная часть кампании по досрочным выборам парламента. С полуночи 23 октября любая агитация запрещена – вплоть до окончания голосования вечером в воскресенье, 25 октября.

Накануне «дней тишины» две самые рейтинговые политические силы страны, «Объединённая Сербия» экс-президента Александра Вучича и оппозиционный «Студенческий список», провели финальные агитационные мероприятия, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Акции имели принципиальные различия. Оппозиционеры на протяжении недели вели в столицу колонны со всей страны, что само по себе превратилось в массовую агитационную акцию.

Они собрали на площади Славия более 100 тысяч человек, при этом митинг был проведён по всем правилам шоу-бизнеса и завершился заверениями, что уже в воскресенье режим Вучича падёт. Никаких других обещаний не было, кандидаты в депутаты, которые стояли на трибуне с экземплярами Конституции Сербии, лишь заявили, что только они могут её защитить. При этом на митинге так и не прозвучала кандидатура премьер-министра, которую предложит политическая сила в случае победы.

«Объединённая Сербия» вынуждена была провести завершающее мероприятие кампании в закрытом помещении вдали от центра столицы – в спорткомплексе в Новом Белграде, и там собралось не более 10 тысяч людей.

Причём экс-президент пошёл на это не от хорошей жизни – просто любую акцию его сторонников на открытом пространстве, причём практически в любом населённом пункте, мгновенно окружали десятки, а иногда и сотни оппозиционеров, которые её попросту срывали. Полиция же не вмешивалась, опасаясь обвинений в репрессиях.

Александр Вучич, который вёл кампанию своей политической силы как потенциальный кандидат в премьеры, на митинге своих сторонников заявил, что посту главы правительства он будет заниматься пятью ключевыми проблемами: уровень жизни, здравоохранение, образование, энергетика и новые технологии, а также сельское хозяйство.

«Запомните мои слова: всего за один срок нового сербского правительства, менее чем за четыре года, средняя зарплата в Сербии составит 1500 евро. Мы достигнем уровня несравненно более развитых стран. Для этого нам необходимо продолжать тот экономический рост, который мы демонстрировали до сих пор, и ещё больше его ускорить», – сказал он.

Досрочные парламентские выборы президент Сербии Александр Вучич по требованию оппозиции и Брюсселя объявил 9 сентября, а 27 сентября ушёл в отставку. И.о. главы государства стала спикер парламента Ана Брнабич, которая обязана до конца декабря объявить досрочные президентские выборы.