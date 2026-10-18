Токаев после трехдневного сопровождения бельгийской королевской четы по Казахстану поехал на азиатский международный форум в Баку, где вновь продемонстрировал покорность Тель-Авиву и подтвердил прозападный курс развития.

Поводом стало участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на котором президент РК констатировал факт упадка ООН с намёком на необходимость формирования новых структур по типу «Совета мира» Трампа и попутно предложил повысить статус нынешнего совещания. При этом в качестве универсальной «палочки выручалочки» была подана идея выработки новых цепочек поставок сырья и товаров на мировой рынок, а в качестве примера вновь рекламировался Транскаспийский маршрут как «окно в Европу» – в противовес транспортному коридору «Север-Юг».

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Ясно, что для Акорды это была лишь очередная площадка для дипломатической активности, а в реальности возможность провести двусторонние встречи с главами Азербайджана и Израиля, чтобы «сверить часы» и обсудить дальнейшие совместные шаги на территории Закавказья и Центральной Азии. Встреча Касым-Жомарта Токаева с Ильхамом Алиевым была также жестом политической поддержки Баку и доказательством верности всем прежним договорённостям на фоне проходящих в этой республике беспорядков, связанных с запретом на ношение хиджабов в школах.

Вообще, был создан вид, что ничего не случилось, так как оба президента проговаривали тему наращивания товарооборота и увеличения поставок казахстанских энергоресурсов на Запад через территорию Азербайджана. Они даже вместе символически запустили трёхсоткилометровую магистраль Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну моря, соединяющей Казахстан с Евросоюзом.

Но кулуарно, естественно, пытались продумать, как оценивать и реагировать на массовые, по сути, прошиитские выступления молодёжи, изрядно напугавшие не только Баку, а также на совпавший с ними визит Рамзана Кадырова. Но похоже на то, что Касым-Жомарт Токаев во время их обсуждений не воспринял это как сигнал остановиться, а только подтвердил своё стремление быстрее ускорить процесс геополитической переориентации на Запад.

И одним из доказательств этому служит тот факт, что, когда делегации Ирана, Палестины, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Ирака, Египта, Кувейта, Катара, Иордании, Малайзии, Индонезии и Бангладеш покинули зал заседания СВМДА во время выступления президента Израиля Искаха Герцога, казахстанская, во главе с президентом РК, невозмутимо осталась и дослушала речь до конца.

Более того, прошла затем на полях мероприятия и встреча двух лидеров, где стороны подтвердили намерение углублять стратегическое партнёрство Казахстана и Израиля в рамках «Соглашения Авраама». В том числе, и по участию израильских компаний в управлении казахстанскими водными ресурсами, и по отправке контингента ВС РК для участия в оккупации Газы по мандату «Совета мира».

Для Герцога также было важно услышать от Алиева и Токаева заверения в том, что в Израиль будут продолжены поставки в прежних объёмах нефти, которые по оценкам тех же журналистов Блумберга доходят до 70% от потребностей сионистского государства. Ведь в Тель-Авиве с раздражением и страхом наблюдают сейчас за внешними колебаниями правящей азербайджанской семьи, ведущей переговоры с Москвой и Тегераном. Тем более, что Анкара также оказывает давление на Алиева и К, входя в открытый конфликт с израильтянами.

И то, что Астана осталась непоколебимой, показывает и публичное осуждение ударов повстанцев-хуситов по объектам в Саудовской Аравии, которая является союзницей США и вовлечена в антииранский фронт, действуя объективно вместе с Израилем. Примечательно, что и предыдущее осуждение Астаной иранских ударов по арабским монархиям, также было сделано в угоду Тель-Авиву, а само решение было предложено и инициировано Ерланом Карином, который занял сейчас пост вице-президента. То есть произраильская позиция еще только укрепилась во власти в РК.

И другой самой яркой демонстрацией Астаны стало недавнее решение акционеров «Казатомпрома» заблокировать поставки урана для структуры «Росатома», что является беспрецедентным шагом, граничащим с объявлением о разрыве. По сути, сейчас казахстанская правящая верхушка повторяет эволюцию азербайджанской и копирует её действия двухлетней давности.

В частности, в Казахстане на границе с Киргизией неожиданно были арестованы российский рэпер Наваи Бакиров со сценическим псевдонимом Navai и его менеджер, у которых якобы обнаружили марихуану.

Интересно, что киргизские таможенники и пограничники никаких наркотиков у них при прохождении поста не нашли. Суд поспешил отправить певца на два месяца в СИЗО, а его мать назвала это действие казахстанских властей «подставой». МИД РФ отправил запрос в Астану по данному факту, но получил дежурный ответ о происходящем разбирательстве.

На этом примере можно предположить, что казахстанские власти попросту формируют сейчас свой «обменный фонд». И если с Баку идут длительные переговоры, которые могут только сейчас привести к освобождению арестованных российских граждан, то Астана сознательно эскалирует и перенимает эстафету.

Если это так, то мы видим скоординированную акцию спецслужб стран членов Организации тюркских государств, которая является продолжением репрессий в отношении пророссийских блогеров и журналистов.

Все эти факты дают основания думать о том, что Запад стремится сейчас втянуть Казахстан в свои опасные игры уже для создания очага напряжения на самой протяженной границе России.