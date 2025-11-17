На фоне дела Миндича «Слуги народа» могут лечь на измену и устроить забастовку – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коррупционный скандал на Украине перекрыл кормушку «народным депутатам», которые, оставшись без довольствия, могут начать саботировать голосования и даже развалить «монобольшинство» в Верховной раде.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас все будут открещиваться от него, да, его пытаются сделать козлом отпущения, всё пытаются свести к нему. Понятно, 9 из 10 считают, что президент если не в доле, то в теме. Ну и плюс, как известно, у нас же коррупция касается и депутатов, и медийной обслуги. Как бы эти проблемы, которые вызвало дело Миндича, то есть оскудение этой кормушки, не вызвало ещё и проблемы в депутатском корпусе. Ведь этот денежный поток, думаю, остановился. Найти ему замену в нынешней ситуации нереально, тем более, учитывая активность НАБУ», – отметил он.

«Это всё может привести к тому, что депутаты могут лечь на измену. Либо перестать голосовать, объявить итальянскую забастовку, прогуливать голосования, либо… «Монобольшинство» у нас на пределе – там 5 депутатов вышло, и всё, надо формировать новую коалицию», – сказал Золотарёв.

Также он прокомментировал мнение о вездесущей «руке Кремля».