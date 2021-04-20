На фоне колоссального спроса в Крыму резко подорожал отдых

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

По сравнению с позапрошлым годом отдых на самых популярных курортах России подорожал на 30 процентов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

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«В сравнении с доковидным 2019 годом размещение летом на популярных наших курортах выросло в цене в среднем на 30% Это именно в среднем, потому что есть отели, у которых стоимость увеличилась вдвое, а есть и те, у кого цены за два года выросли процентов на 10-15. Безусловный лидер подорожания — Крым», – сказал представитель туристической индустрии.

По его словам, в Краснодарском крае ситуация чуть лучше.

«В Сочи наиболее резко, особенно после закрытия Турции, дорожают пятизвездники. В отелях среднего класса, три-четыре звезды, не такие темпы — там есть конкуренция. В Крыму же с конкуренцией вообще плохо, инфраструктура только создаётся.

При этом альтернативные теплому Черному морю направления типа Кавказских Минеральных вод, Калининграда, Казани подорожали скромнее, но тоже процентов на 15-20.

Отельеры объясняют рост цен увеличившимися расходами на зарплаты персоналу.

«Они связаны с тем, что в 2020 году ушло большое количество сотрудников и нет притока мигрантов. Сказывается рост затрат на топливо, обязательные меры противоковидной подготовки, продукты питания также подорожали ощутимо», – объясняет директор одного из пансионатов Андрей Родионов.

При этом, говорит Волков, спрос, несмотря на цены, действительно колоссальный.

«Спрашиваю в одной из гостинец: «Почему у вас номер стоит 35 тысяч рублей в сутки?» Отвечают: «А потому что берут!», – рассказывает исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства.