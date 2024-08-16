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Российская армия освободила 17 городов и крупных сел за неделю, прошедшую с начала атаки ВСУ на Курскую область. Сейчас идет штурм Гродовки и Новогродовки, контролируется 90% Нью-Йорка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил корреспондент RT Станислав Обищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То количество бригад, которые из Донбасса отправили под Курск, их прям много. Я, кстати, логику Сырского не до конца понимаю. Они из Новгородского, где у них трещит оборона, снимают и отправляют бригаду под Курск. Из Дзержинска снимают бригаду, чтобы хоть как-то остановить наше продвижение в Часов Яре, хотя в Дзержинске фронт сильнее падает, чем в Часов Яре. В Дзержинск переводят бригаду, которая была в резерве. По данным перехвата ее командир вообще не ориентируется на местности. То передвижение, которое там делает ВСУ слишком хаотичное», – сказал Обищенко.

По его словам, это «сумасшедшее передвижение войск» позволило российской армии взять сильнейший укрепрайон шахту Северная, что не удавалось с 2014 года. Обищенко прогнозирует, что после успешного штурма четырех крупных городов российская армия выйдет на оперативный простор до Днепропетровска.