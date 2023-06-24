На фоне мятежа Пригожина боевики-змагары могут атаковать Белоруссию

Елена Острякова.  
24.06.2023 13:20
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Беспорядки, Дзен, ОДКБ, Россия, Украина


Президенты России и Белоруссии переговорили по телефону сегодня утром, обсудив военный мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бунт, устроенный коммерсантом, может угрожать безопасности и Белоруссии. В Вильнюсе сегодня срочно собирается «переходный кабинет» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Президенты России и Белоруссии переговорили по телефону сегодня утром, обсудив военный мятеж главы ЧВК...

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Перед совещанием к сторонникам в интернете обратился «министр обороны» Тихановской Валерий Сахащик, призвав военных переходить на сторону беглых змагаров.

«Мы должны решать, что делать дальше, причем решать быстро», – сказал Сахащик.

Белорусский политолог Андрей Сыч считает, что внутриполитический кризис в России делает возможным  вторжение в Белоруссию боевиков, подготовленных Польшей и Украиной.

«Александр Лукашенко в очередной раз сработал на несколько шагов вперёд и нивелировал вероятность полномасштабного вторжения размещением в стране тактического ядерного оружия. Между тем, это не исключает работы ДРГ и террористов по приграничным населённым пунктам. Подготовлен ответ и для этих вызовов, но при таком сценарии важна будет каждая минута», – написал Сыч в своем тг-канале.

«Есть нехорошее ощущение, что в ближайшие дни полк Калиновского будет прорываться в Белоруссию», – в свою очередь предостерегает историк Александр Дюков.

Боевики полка анонсировали на вечер «обращение к белорусскому народу».

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