На фоне новостей о госперевороте и вторжении РФ с Украины побежали инвесторы

Новости Украины

Заявление президента Украины о готовящемся госперевороте, а также публикации новостей о якобы неминуемом нападении России в западных СМИ привели к тому, что от Украины отказываются инвесторы.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арахамии, все это может быть проделками России, которая работает через влиятельные СМИ в США и Европе.

«Когда на всех страницах мировых изданий было написано о том, что Россия может напасть на Украину через два-три дня, а мы пытались как раз для того, чтобы сохранить инвестиционный климат и не распугивать иностранных инвесторов – были уже случаи, мы пытались успокаивать и на этих эфирах я говорил, что Россия может напасть уже в любой момент, наша армия и так далее, мы получили от оппозиции критику в том, что весь мир говорит, а вы молчите, замалчиваете эту тему, этого нельзя не говорить», – сказал Арахамия.

«Через неделю, когда мы имели уже первые, на сто миллионов, отказы от инвестиционного банка Китая, потом Black Rock компания на 150 миллионов отказалась от инвестиций в Украину и так далее, нам говорили: «Зачем вы это говорите, вы же пугаете инвесторов». Давайте тогда будем определяться – точно нужно минимизировать эти процессы, но если что-то происходит, нужно это анонсировать и об этом говорить, это нужно проверять. И это работа соответствующих спецслужб», – добавил политик.

«New York Times» издает этот заголовок и потом какую фотографию публикует – пылающий самолет с фронта. А заголовок: «Украина получает очередной транш от МВФ». То есть что мы имеем? Это гибридная компонента войны и сейчас Российская Федерация очень активно именно в СМИ в Европе и США пытается создать эти предпанические состояния, чтобы в первую очередь отвлечь инвесторов от вложения в Украину», – заявил Арахамия.

А по словам депутат ВР Вадима Ивченко, сегодня Украина получает в пять раз меньше инвестиций, чем это было в сложные 90-е годы

«Вопрос не стоит в том вовремя или не вовремя президент что-то сказал. Вопрос в том, что есть глава государства, президент Украины, который должен излучать стабильность, надежду и говорить только те вещи, которые выверены. Инвестору, которые сегодня кружат вокруг Украины, получают информацию отосюду – из Washington Post, из дипломатических торговых представительств и так далее…. Но Украина на сегодняшний день инвестиционно истощена, мы в пять раз меньше имеем инвестиций, чем в 90-е годы», – говорит депутат.

«У нас один период был – это 2008 – 2010 годы, когда мы в два раза имели меньше инвестиций, чем в те же 90-е годы. По крупицам складываем эту систему, потому что на сегодняшний день война, оккупация Крыма не позволяют инвесторам быстро заходить в Украину, они смотрят на любые посылы, которые идут как из СМИ международных, так и из Украины», – резюмировал Ивченко.