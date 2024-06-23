На фоне новых обещаний Трампа Западу предложили помириться с Китаем, чтобы додавить Россию

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Кандидат в президенты США и экс-президент Дональд Трамп сделал очередное заявление по ситуации на берегах Днепра. На этот раз он пообещал урегулировать конфликт на Украине даже не за сутки, как ранее, а еще до своей инаугурации.

«До того, как я войду в Овальный кабинет, я решу ужасный конфликт между Россией Украиной», – сказал Дональд Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии.

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В мае британская газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что экс-президент разработал детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не станет раскрывать его до выборов.

Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 года он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки.

Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».

Впрочем, если судить по недавним «сливам» откровений Трампа, то не стоит рассчитывать на его миротворческий потенциал. Так, он заявил, что готов бомбить Москву и Пекин в случае, если тамошние лидеры будут вести себя так, как не нравится Вашингтону.

Самые же отьявленные скептики вообще полагают, что в случае прихода к власти Трампа, нынешний президент Байден покажется на его фоне «голубем мира».

С другой стороны, даже такая мощная экономика как США не сможет одновременно оказывать массированную помощь Израилю, конфликтовать с КНР и помогать Украине. Так что придется деоать выбор и расставлять приоритеты.

Этот момент тонко подметил живущий в Лондоне российский политолог –иноагент Владимир Пастухов.

«Запад должен, в том числе, определиться, кто для него главный враг. Сегодня он декларирует, что таким врагом является Китай, но при этом воюет с Россией. Удачи ему в попытке победить на двух фронтах сразу», – пишет он в своем тг-канале.

Пастухов не скрывает, что ему, как противнику нынешней российской власти, «своя рубашка ближе к телу» и предлагает Западу мириться с Китаем, сосредоточившись на решении «российского вопроса».

«Выбор назрел. И, на мой «незрелый» взгляд, – это выбор в пользу Китая, а не в пользу России По крайней мере, современной России. Тут все просто: Китай топит за новый порядок, а Россия является экспортером хаоса. С Китаем поэтому в принципе договорится можно, с путинской Россией – никогда. Да, придется подвинуться и даже утереться, и, может быть, о ужас, отдать по мягкой схеме Тайвань. А после этого научиться жить в мире, где с Китаем по любому вопросу надо будет расходится бортами, как когда-то расходились с СССР. Но лучше так, чем гореть в огне хаоса «русского мира», – убеждает Пастухов.

Правда, политолог-иноагент не приводит достаточно убедительных аргументов в пользу того, почему тому же Западу нельзя, пользуясь той же логикой “подвинуться и утереться”, отдав Путину Крым. Чем таким Крым ценнее для Запада, чем Тайвань, что Тайванем можно пожертвовать, а Крымом нет?