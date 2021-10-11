На фоне обострения США-Китай: Россия впервые присоединилась к Движению неприсоединения

11.10.2021 18:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В саммите, приуроченном к 60-летию Движения неприсоединения в Белграде, принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, а Россия присоединилась к этой организации в статусе наблюдателя.

Российский президент Владимир Путин обратился к участникам саммита в специальном послании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем обращении Путин отметил, что Движение неприсоединения играет очень важную роль в международных отношениях, оно последовательно настаивает на принципе равенства государств, уважении суверенитета и законных интересов, а также выступает за конструктивный многосторонний диалог строго в соответствии с Уставом ООН.

«Сегодня, когда ситуация в мире становится все более неспокойной и человечество сталкивается с растущим числом угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения неприсоединения особенно необходим», – заявил президент России.

Путин отметил тот факт, что Россия получила статус наблюдателя в Движении неприсоединения, и сказал, что это открывает новые возможности для сотрудничества в решении региональных и мировых проблем, обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире.

В свою очередь, участвующий в конференции Сергей Лавров сказал, что статус наблюдателя открывает для России новый шанс помочь решить все нерешенные вопросы – как региональные, так и глобальные, для обеспечения мира.

Глава МИД России напомнил, что 60 лет назад движение заявило, что альтернативы мирному преодолению вызовов нет, добавив, что нельзя забывать о принципах ООН, следует избегать двойных стандартов и необходимо совместно бороться с неоколониализмом, а также за защиту прав человека и против терроризма.

«Мы надеемся, что наша способность как наблюдателя будет способствовать всем скоординированным действиям в интересах демократизации и улучшения отношений в мире», – заключил Лавров.

На сегодняшний день в Движении неприсоединения состоят 120 стран, плюс еще 17 государств имеют статус наблюдателей.