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С 1 июля 2025 года в Дании начнут призывать на военную службу не только мужчин, но и женщин — на два года раньше, чем это изначально планировалось. Первоначально Минобороны Дании планировало начать призыв женщин с 2027 года, сообщает Bloomberg.

Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, на такой шаг Копенгаген вынужден пойти из-за «нынешней ситуации в оборонной политике и сфере безопасности».

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Призыв женщин станет частью реформы, которая также предусматривает увеличение срока обязательной службы с четырех до одиннадцати месяцев. Как и у мужчин, вопрос о призыве будет решаться на основе ежегодной жеребьевки, если не наберется нужного числа добровольцев.

Власти Дании сочли необходимым ускорить реформу, чтобы «обеспечить полное равенство между мужчинами и женщинами» в армии уже в следующем году. Правда, судя по оговоркам официалов, реальная причина не в равенстве, а в нехватке личного состава в даткой армии на фоне нежелания латчан связывать судьбу с воинской службой.

Параллельно Дания увеличивает свой оборонный бюджет. В феврале премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что 2025 году страна дополнительно потратит около 6,8 миллиарда евро на нужды армии. Деньги также пойдут на покупку двух самолетов-заправщиков в воздухе. Расходы профинансирует правительственный Фонд ускорения, о создании которого объявили в феврале, пишет Bloomberg. В качестве главной угрозы Метте Фредериксен назвала «агрессивную политику России».

Минобороны Дании также хочет потратить 12 млрд крон ($1,7 млрд) на инвестиции в тяжелую бригаду Дании, которая предназначена для боев с использованием танков, бронетехники и артиллерии и может участвовать в операциях НАТО.

Сейчас женщины могут вступать в армию добровольно, с 2026 года совершеннолетние датчанки будут подлежать обязательному призыву.

Дания станет второй страной ЕС, где существует обязательная военная служба для женщин, отмечает dpa. Так, в Швеции женщины служат с 2017 года. В Норвегии, которая входит в НАТО, но не в ЕС, женщины также должны проходить военную службу.