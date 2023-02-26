На фоне угрозы вторжения в ПМР оппозиция в Молдове смогла собрать лишь не самый массовый пикет

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Антивоенный пикет состоялся в субботу в Кишиневе. Люди скандировали «Молдове нужен мир!» и протестовали против политики властей по втягиванию страны в конфликт.

«Все жители страны сегодня в ужасе от того, что происходит вокруг и внутри Республики Молдова. Ежедневно звучат заявления, которые рождают панику в обществе. Задача руководства страны заключается в том, чтобы привнести в общество спокойствие и мир. А госинституты должны обеспечить стабильность и порядок в Республике Молдова. Но каждый день представители власти выступают с радикальными заявлениями, вызывая ненависть и раскалывая общество», – сказал вице-спикер молдавского парламента социалист Влад Батрынча.

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По его словам, оппозиция намерена предложить парламенту принять декларацию «об укреплении мира, гарантиях мира и безопасности».

Наблюдатели обращают внимание, что акцию проигнорировал Игорь Додон, экс-президент страны и экс-председатель партии. По одной из версий, сейчас он готовит новый политический проект, отдельный от социалистов.

Впрочем, следует отметить, что во времена президентства сам Додон отказывал ПМР в праве на независимость и признании результатов тамошнего референдума о курсе на интеграцию в РФ. Додон настаивал, что Приднестровье должно вернуться под контроль Кишинева. Разница подходов с Санду – лишь в методах принуждения (не военных, а экономических и политических).

Согласно данным социологического опроса, проведенного Intellect Group, около 50% граждан считают, что Молдову в военный конфликт втягивает власть страны, США, Украина, ЕС или Румыния. Меньше 35% винят в этом Россию.