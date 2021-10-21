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21.10.2021 12:55 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
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На фоне украинских претензий на Кубань российский спецназ провёл учения

Новости УкраиныСпецназ Южного военного округа уничтожил условных диверсантов, планировавших подорвать мост на Кубани. Об этом...

Спецназ Южного военного округа уничтожил условных диверсантов, планировавших подорвать мост на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По легенде учений, разведчики при помощи беспилотника обнаружили диверсионную группу, которая планировала заминировать мост в районе хутора Молькино в Краснодарском крае. В этот район были переброшены группы спецназа, которые десантировались с высоты порядка четырех километров и совершили 10-километровый марш-бросок.

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«В учении приняли участие около 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники», – сообщили в Минобороны.

Мероприятие прошло в рамках масштабных командно-штабных учений по управлению войсками, в которых задействованы подразделения из Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

До этого военнослужащие ЧФ провели противодиверсионные учения на полигоне Опук в Крыму, где были задействованы более 40 кораблей. Одним из элементов была отработка высадки десанта на берег.

«По легенде учений для завладения и удержания плацдарма высадки десанта корабли огневой поддержки в составе крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных кораблей «Набережные Челны» и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров», – отметили в военном ведомстве.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, учения российских войск связаны с усилением сотрудничества НАТО и Украины, а также плановой подготовкой ВС РФ.

Коротченко полагает, что манёвры должны были продемонстрировать готовность серьёзного ответа Москвы.

«Украина исчезнет с политической карты мира – это будет следствие попытки Украины совершить какую-то военную операцию или агрессию, провокацию против Российской Федерации.

Что касается мероприятий по боевой подготовке, которая проводится в Южном военном округе Черноморским флотом – это стандартная практика отработки тех боевых задач и операций, которые могут стать актуальными в свете развития военно-политической ситуации в регионе, поэтому в любом случае российская армия должна быть готова к любым вариантам развития ситуации, действуя максимально эффективно. Эти и другие учения преследуют именно эту цель.

Мы сегодня наблюдаем повышенную активность в черноморском регионе НАТО и развитие отношений между НАТОвскими государствами, прежде всего США с Украиной. Поэтому ситуация непростая, не исключены действия в различных форс-мажорных обстоятельствах. Поэтому Вооруженные силы России должны быть готовы к любым ситуациям»,- заявил Коротченко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о планах захвата Кубани, которая, по его мнению, является украинской.

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