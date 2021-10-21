На фоне украинских претензий на Кубань российский спецназ провёл учения

21.10.2021 12:55 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Спецназ Южного военного округа уничтожил условных диверсантов, планировавших подорвать мост на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По легенде учений, разведчики при помощи беспилотника обнаружили диверсионную группу, которая планировала заминировать мост в районе хутора Молькино в Краснодарском крае. В этот район были переброшены группы спецназа, которые десантировались с высоты порядка четырех километров и совершили 10-километровый марш-бросок.

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«В учении приняли участие около 600 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники», – сообщили в Минобороны.

Мероприятие прошло в рамках масштабных командно-штабных учений по управлению войсками, в которых задействованы подразделения из Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также силы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

До этого военнослужащие ЧФ провели противодиверсионные учения на полигоне Опук в Крыму, где были задействованы более 40 кораблей. Одним из элементов была отработка высадки десанта на берег.

«По легенде учений для завладения и удержания плацдарма высадки десанта корабли огневой поддержки в составе крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных кораблей «Набережные Челны» и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров», – отметили в военном ведомстве.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, учения российских войск связаны с усилением сотрудничества НАТО и Украины, а также плановой подготовкой ВС РФ.

Коротченко полагает, что манёвры должны были продемонстрировать готовность серьёзного ответа Москвы.

«Украина исчезнет с политической карты мира – это будет следствие попытки Украины совершить какую-то военную операцию или агрессию, провокацию против Российской Федерации. Что касается мероприятий по боевой подготовке, которая проводится в Южном военном округе Черноморским флотом – это стандартная практика отработки тех боевых задач и операций, которые могут стать актуальными в свете развития военно-политической ситуации в регионе, поэтому в любом случае российская армия должна быть готова к любым вариантам развития ситуации, действуя максимально эффективно. Эти и другие учения преследуют именно эту цель. Мы сегодня наблюдаем повышенную активность в черноморском регионе НАТО и развитие отношений между НАТОвскими государствами, прежде всего США с Украиной. Поэтому ситуация непростая, не исключены действия в различных форс-мажорных обстоятельствах. Поэтому Вооруженные силы России должны быть готовы к любым ситуациям»,- заявил Коротченко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о планах захвата Кубани, которая, по его мнению, является украинской.