На фоне войны, безработицы и безденежья украинцы стали хуже относиться к Сталину
На фоне боевых действий, массового выезда за границу беженцев, коллапса экономики, безработицы и безденежья украинская пропаганда традиционно пытается переключить внимание людей и негативные настроения на знаковые фигуры советского прошлого.
Так, согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, выросло негативное отношение украинцев к советскому вождю Иосифу Сталину – против него сегодня 64% украинцев, опрошенных в 14 областях запада и центра.
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Как отметили социологи, еще до Майдана меньшинство населения (23%) положительно относилось к Сталину. Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%). До 2021 года ситуация существенно не изменялась, но общий тренд был больше в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к советскому вождю.
“Сейчас же, после полномасштабного вторжения, общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев – 64% – имеют негативное отношение к Сталину и только 5% – положительное (еще 23% безразлично относятся к нему)” , – говорится в сообщении.
Среди украинцев в возрасте от 60 лет несколько больше тех, кто относится к вождю положительно (8-9% против 3-5% среди более молодых респондентов), но даже среди них более 60% имеют негативное отношение.
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