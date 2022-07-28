На фоне войны на Украине выросли темпы операций по трансплантации органов

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Новости Украины

На фоне боевых действий темпы проведения трансплантаций на Украине выросли по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев этого года выполнено 136 трансплантаций органов, за аналогичный период в прошлом было сделано 126 таких операций.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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«Темпы проведения трансплантаций в Украине даже выросли по сравнению с прошлым годом (за 6 месяцев текущего года в Украине выполнено 136 трансплантаций органов, за аналогичный период 2021 года сделано 126 таких операций)», – говорится в сообщении.

Сообщается, что среди медучреждений, которые наиболее активно проводят трансплантации – Черкасский областной онкодиспансер. С начала года там было проведено 24 трансплантации костного мозга и 6 трансплантаций почек.

«Всего с 2019 года специалистами медучреждения осуществлена ​​91 трансплантация КМ и 19 трансплантаций почек. В прошлую пятницу в медучреждение, несмотря на военное время и проблемы с логистикой, доставили костный мозг от донора из Польши, благодаря чему специалисты смогли провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора 33-летнему пациенту-каневчанину, больному острым лейкозом», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что от границы в Черкассы этот ценный груз доставили основатели Украинского реестра доноров костного мозга.

25 мая сообщалось, что в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова после трех месяцев вынужденного перерыва произошла первая трансплантация печени.