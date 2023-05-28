На фоне забуксовавшей СВО в Киеве уже вовсю строят планы членства в НАТО

На грядущем Вильнюсском форуме НАТО приглашения Украины в альянс или предоставления плана действий по членству Киеву ждать не стоит.

Об этом в кулуарах Киевского форума по безопасности заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не ожидаю каких-то прорывов на Вильнюсском саммите, но я надеюсь, что, всё-таки, какой-то мостик будет переброшен на Вашингтон в следующем году – 75 лет, саммит НАТО юбилейный. И, возможно, там призыв, который заключается в материалах Киевского форума по безопасности найдёт своё воплощение – приглашение Украины к вступлению в НАТО.

На историческом форуме – историческое решение. Это может выглядеть, как оптимистический взгляд, но, думаю, при больших усилиях и определённой поддержке стран, это может быть сделано.

Далее, конечно, будет ещё вопрос имплементации – это ратификация, внутренние государственные процедуры в каждой из стран-членов НАТО, и это займёт больше года, как это произошло с Финляндией, думаю, потому что с Финляндией быстро произошло, рекорд был.

Но и домашняя работа имплементации всех стандартов, всех требований, то, что останется, как определённые неразрешения с некоторыми странами. Это то, что мы можем пройти за несколько лет, и это абсолютно реалистично», – сказал Чалый.